Baby Reindeer - la recensione | come andare oltre la condanna dello stalking e uscirne diversi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Richard Gadd ha scritto, ideato e interpretato una delle serie più immersive e toccanti uscite in streaming, su Netflix.è l'occasione perfetta per un'analisi profonda dei labirinti che a volte produce l'animo umano, che non necessariamente hanno una spiegazione e nemmeno una via di uscita. Odiarsi così tanto da vedere nell'odio altrui l'unica forma d'amore. Devastante. Assolutamente imperdibile.