Aviaria - ' tra i bovini si trasmette - gli Usa si preparano al contagio uomo-uomo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 apr. (Adnkronos Salute) - "Esiste conferma della trasmissione" del virus dell'influenzaH5N1 ad alta patogenicità "tra bovino e bovino e da bovino a pollame", secondo quando emerge "dal sequenziamento" virale. "Sono inoltre confermati casi dida latte asintomatici", ma "con infezione da H5N1", anche se "l'entità dei test non è chiara". Lo evidenzia lo scienziato americano Eric Topol, vice presidente esecutivo Scripps Research, fondatore e direttore Scripps Research Translational Institute, in un'analisi sui risultati del vertice a porte chiuse organizzato nei giorni scorsi dal Dipartimento dell'Agricoltura (Usda), dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e dalla Food and Drug Administration (Fda), per fare il punto sull'emergenzanelle mucche da latte negli Stati Uniti. Oltreoceano i ...