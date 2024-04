Autovelox a Bologna | da venerdì 3 maggio attivo quello in viale Berti Pichat

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2024 – Il primo dei cinque nuovidisi accende con il suo carico di multe: l’occhio elettronico su, in zona stazione delle autocorriere diventada. La mappa dei nuovi velox Lo comunica il Comune che ricorda come il dispositivi elettronici siano due, uno per senso di marcia dei viali (quindi da e verso la stazione dei treni). Come in altre zone della città (per esempio inLenin), sono già stati installati “i segnali di preavviso e di localizzazione dei dispositivi contraddistinti dall’icona della Polizia locale, in entrambi i sensi di marcia e ripetuti sul lato sinistro della carreggiata”. Le multe Chi non rispetta il limite dei ...