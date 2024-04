Autostrada A8 - chiuso il tratto tra Legnano e Gallarate verso Varese | quand - orari e percorsi alternativi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano, 26 aprile 2024 – Automobilisti, attenzione alla viabilità. Sulla A8 Milano-, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22 di lunedì 29 alle 5 di martedì 30 aprile, saràilcompreso tra. Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata degli svincoli di, Castellanza e Busto Arsizio, in direzione dianche il ramo di allacciamento che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A8, per chi proviene da Osio Sotto ed è diretto. In alternativa, si consiglia, per la chiusura del: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di, percorrere la ...

Benevento: il 23 aprile chiuso il traffico per lavori un tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e via Cocchia Benevento, 19 aprile 2024 – Martedì 23 aprile , dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via ... Continua a leggere>>

Roma, 24 aprile 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23 di sabato 27 alle 6 di domenica 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, verso Roma. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di ... Continua a leggere>>

Incidente sulla via Salaria tra Settebagni e la Tenuta Santa Colomba, in direzione Monterotondo, dopo mezzogiorno. Due le persone rimaste ferite, una in codice rosso.Continua a leggere Continua a leggere>>

Autostrada A8, chiuso il tratto tra Legnano e Gallarate verso Varese: quando, orari e percorsi alternativi - Di conseguenza, sarà chiusa l'entrata degli svincoli di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio, in direzione di Varese e chiuso anche il ramo di allacciamento che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette ...

Continua a leggere>>

Lavori di manutenzione sulle basole in via Sparano: chiuso alle auto un tratto di via Dante - Da lunedì stop al traffico nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro: gli interventi proseguiranno per alcuni giorni ...

Continua a leggere>>

Lavori Aqp in viale Japigia: dal 29 aprile al 6 maggio chiuso un tratto della strada - Un tratto di viale Japigia, tra via Archita e via Pitagora, sarà chiuso al traffico dal 29 aprile al 6 maggio, a causa di lavori fognari da parte di Aqp. Il Comue di Bari ha quindi disposto, con ...

Continua a leggere>>