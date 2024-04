Autonomia differenziata - è triste che i politici del mio Sud vedano nei sussidi l’unica salvezza

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Valerio Mirarchi Il disegno di legge sull’ha tanti pro e tanti contro e giustamente sta scatenando discussioni accese in tutta la nazione. Non voglio entrare qui nel merito della riforma. Quello su cui mi preme dire qualcosa riguarda la strategia con cui la sinistra sta ormai da molti mesi cercando di combattere l’. Per l’opposizione l’“rompe l’unità nazionale” (De Luca), al punto che toccherebbe “richiamare Garibaldi” (Bersani) se fosse attuata, come se fosse un tradimento del Risorgimento che ha costruito questo paese. Bisognerebbe forse ricordare che nel Risorgimento italiano c’era un grande filone fatto dal fior fiore degli intellettuali e dei patrioti dell’epoca che si battevano per un’Italia federale, tra l’altro trasversali alle ...

