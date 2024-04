ATP Madrid - passeggiata di salute per Carlos Alcara - Shevchenko annichilito al debutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Se il mondo del tennis voleva una risposta da parte diz, l’iberico ne ha data una bella imponente. Alnel Masters1000 di, il numero 3 al mondo ha passeggiato contro il kazako Alexander, giocatore spesso capace di creare più di un grattacapo ai suoi avversari ma apparso a lungo come un figurante proveniente dalla strada. Carlitos si impone con uno schiacciante 6-2 6-1 in 68 minuti, nonostante il vistoso manicotto sul braccio destro, quello che gli ha portato fastidi tali da saltare Montecarlo e Barcellona. Basta davvero poco per far capire chi comanda, la palla dell’iberico viaggia che è un piacere. Pronti via e ci sono subito tre palle break, basta la seconda per portare lo spagnolo immediatamente sopra sul 3-1. Il dominio si concretizza con un altro strappo nel ...