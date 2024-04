Atletica leggera | i risultati dei reggiani impegnati ieri a Modena al 45° Trofeo Liberazione Viola Canovi vola sui 100 metri | 11 96

(Di venerdì 26 aprile 2024) La velocità reggiana si era chiusa nella passata stagione con le grandi imprese della allora cadettae si riapre quest’anno con un altro eccellente risultato della neo-allieva della Corradini Rubiera allenata da Loredana Riccardi., al 45°di, è giunta seconda sui 100 in 11.96 con vento contrario 1,1: la stagione è solo all’inizio, ma questo è il secondo tempo stagionale italiano allieve e primo per anno di categoria. Inoltre è il secondo tempo reggiano allieve di sempre, dietro a Zaynab Dosso e c’è da dire che la bassa temperatura non ha favorito le prestazioni dei velocisti. Ed ecco altrideipresenti a: Thomas Algeri (Atl. Re) vince i 110 hs ...

Atletica leggera. Ben 131 reggiani al meeting del 25 aprile - Meeting atletico a Modena con 131 atleti in gara, primo evento stagionale di grande respiro con nomi importanti dell'atletica. Annullate alcune gare per problemi di sicurezza.

Continua a leggere>>

La Fratellanza compie 150 anni. Grande festa al Campo Comunale di Modena - Nella giornata del 150esimo compleanno della Fratellanza andrà in scena il primo grande meeting internazionale organizzato dal sodalizio gialloblù, ma anche una serie di eventi correlati che imprezios ...

Continua a leggere>>

Il Bologna pronto a follie per portare Italiano in panchina. Sartori lo vuole per aprire un ciclo vincente - Thiago Motta ha deciso ormai da tempo di lasciare il Bologna a fine stagione nonostante le due grandi annate, il tecnico italo-brasiliano ha un accordo con la Juventus ormai da tempo e in casa rossobl ...

Continua a leggere>>