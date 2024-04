Atletica - attesa per il debutto di Jacobs Crippa a caccia di record nella 10 Km

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Primo 'big Saturday' del 2024 per l'leggera italiana. Marcella Jacksonville in Florida per l'attesostagionale sui 100 metri; il lunghista Mattia Furlani a Suzhou in Cina per la seconda tappa della Diamond League; Yemanin Germania adel primato italiano sui 10 chilometri su strada e Nadia Battocletti a Milano nell'impegno sulla per lei insolita distanza dei 1500 metri. A tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi, quattro assi dell'azzurra saranno impegnati in gare che serviranno soprattutto per testare i lavoro svolto., oro olimpico e continentale in carica che dall'autunno scorso si è affidato ai programmi di allenamento di Rana Reider, andrà sui blocchi di partenza dei 100 metri nell'ambito dell''East Coast ...