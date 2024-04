Atlas | è uscito il trailer del nuovo film d' azione di Netflix con Jennifer Lopez

La pellicola, a metà tra un buddy movie e un film fantascientifico, debutterà in streaming sulla piattaforma Netflix ha diffuso in streaming il trailer di ATLAS , il nuovo film Netflix con protagonista Jennifer Lopez , in uscita sulla piattaforma il 24 maggio prossimo. Nella pellicola, che combina la ... Continua a leggere>>

Queste strade ti faranno sentire completamente nuovo. È questa una delle frasi principali della celebre canzone "Empire State of Mind" di Alicia Keys nel parlare di New York. C'è però una collega della cantante americana che non sembra pensare lo stesso della Grande Mela nonostante ci sia nata ...

Jenny from the block, abbiamo un problema. Ormai i guai lavorativi di Jennifer Lopez non sono più casi isolati. Ma un vero e proprio tsunami che sta travolgendo la carriera dell'attrice e cantante newyorkese di origini portoricane. E tutto ha inizio da quando ha sposato il suo quarto marito Ben ...

Isola dei Famosi 2024, stasera salta la diretta: il motivo (e cosa ci sarà al suo posto). Assente un altro naufrago: nominati e sondaggi - Uscito nel 2023, è la storia della pop star latina Kat Valdez (jennifer lopez) che scopre di essere stata tradita dal suo collega e promesso sposo Bastian (Maluma). Con le nozze previste durante un ...

jennifer lopez: dal matrimonio con Ben Affleck in poi non gliene va dritta una - Perché jennifer lopez, da quando ha sposato Ben Affleck, è in crisi nera nel suo lavoro Ecco cosa sta succedendo all'attrice popstar da alcuni mesi a questa parte ...

Marry Me-Sposami, Canale 5: trama e curiosità sul film con jennifer lopez - Oggi è giorno di festa quindi non andrà in onda la consueta puntata del giovedì de L'Isola dei Famosi, infatti su Canale 5 andrà in onda Marry Me – Sposami, uscito nel 2022, e che ha protagonisti la ...

