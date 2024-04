ASCOLTI TV 25 APRILE 2024 | TUTTI SU RAI1 PER LA VINCITA DI AFFARI TUOI - CANALE 5 SEMPRE PIÙ SOAP 5

(Di venerdì 26 aprile 2024)TV 25• Giovedì • FASCE Rete 24H PM MA ME PO PS PT STx x x x x x x x Rai2 x x x x x x x x Rai3 x x x x x x x x5 x x x x x x x x Italia 1 x x x x x x x x Rete 4 x x x x x x x x La7 x x x x x x x x Rai x x x x x x x x Mediaset x x x x x x x x I TELESPETTATORI BOCCIANO I PALINSESTI RAI E MEDIASET. NOVE PROMOSSA A PIENI VOTI Tg1 Mattina – x Tg1 + Economia – x + x Deposizione Corona Milite Ignoto – x Papa Francesco Azione Cattolica – x Commemorazione 25– x E’Mezzogiorno! Il Meglio – x Tg1 – x La Volta Buona – x + x La Volta Buona Special – x Tg1 + Pres. ViD – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti +– x + xQuasi ...

L' Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 26 2024 Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Segui ZON.IT su Google News.

Il pareggio contro il Magonza è un mezzo passo falso che allontana il Friburgo di Streich dal sesto posto, complice la vittoria dell'Eintracht nello scontro diretto contro l'Augusta. Sa molto di ultima spiaggia dunque la sfida che vede quest'oggi i Breisgau Brazilianer impegnati in casa contro ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 26 aprile 2024 .

Oroscopo di oggi, venerdì 26 aprile 2024Oroscopo di oggi - Le stelle vi voltano le spalle per quanto riguarda i sentimenti: siete particolarmente suscettibili e poco comprensivi. I capi vi attestano la loro stima questa giornata in ufficio, per la vostra ...

Prime pagine: "Divorzi all'italiana" - La rassegna stampa sportiva di oggi, giovedì 25 aprile 2024 Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, giovedì 25 aprile, si concentrano sulla Coppa Italia. Dopo la prima semifinale di r ...

Ospedale, assemblea dei tecnici di radiologia: "Contrari alla nuova riorganizzazione del servizio" - Il 17 aprile 2024, si è tenuta presso l'aula sindacale di Ascoli Piceno l'assemblea dei lavoratori del comparto della radiologia di Ascoli Piceno, con la presenza dei rappresentanti Dirigenti ...

