Arresto Sensazionale | Laboratorio di Armi Clandestine Smantellato dalla Finanza

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'Aquila - I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di L’Aquila, su ordine della procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo accusato di fabbricazione illegale dida fuoco. L'azione è stata autorizzata dal giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo. Dopo mesi di indagini, i finanzieri hanno sequestrato 9da fuoco "", munizioni e hanno individuato ilutilizzato per la produzione illecita, sottoponendo a sequestro l'attrezzatura correlata. L'operazione, condotta con il supporto dei Carabinieri di Giulianova, ha coinvolto diverse tecniche investigative e servizi di osservazione, portando alla scoperta e al contrasto delle attività illegali del soggetto ...