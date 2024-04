Aosta - muore un alpinista di 47 anni sul Gran Paradiso | scivolato in un canale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità alpinistica nella Valle d’. Unfrancese di 47ha perso la vita dopo esserein un ripidonel massiccio del, precisamente nella zona dell’Herbetet, una vetta che si erge fino a 3.778 metri. Il fatale evento è accaduto quando l’, partito da solo per una scalata, non ha più dato segni di vita. Un amico, preoccupato per la mancanza di notizie, ha dato l’allarme al Soccorso Alpino Valdostano, che ha prontamente organizzato una missione di ricerca. Il corpo dell’uomo è stato localizzato grazie all’intervento di un elicottero del soccorso alpino, e i soccorritori hanno trovato il corpo dell’con ancora i ramponi ai piedi, segno ...