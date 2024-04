Anna Scala - uccisa con 14 coltellate dell’ex | Salvatore Ferraiuolo rischia l’ergastolo

La vita di Anna Scala si è interrotta bruscamente il 17 agosto del 2023. È stata accoltellata alle spalle, per 14 volte, e lasciata nel vano portabagagli della sua auto a Piano di Sorrento. Sotto accusa c'è, dal giorno stesso del femminicidio, il suo ex Salvatore Ferraiuolo. L'uomo, 55 anni... Continua a leggere>>

uccisa con 14 coltellate, a giugno la prima udienza del processo - Si terrà il prossimo 16 giugno, davanti al gip di Torre Annunziata (Napoli) l'udienza preliminare del processo per l'omicidio di Anna scala, la 57enne uccisa con 14 fendenti inferti con un coltello lu ...

Israele, cresce protesta in università Usa: 150 arresti a New York - Negli atenei dilaga la rivoluzione pacifista: fermati studenti e professori che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza. A Tel Aviv nuova contestazione dei parenti degli ostaggi ...

Stéphane Lissner: «A 70 anni ho avuto un figlio e già gli spiego la Traviata. Muti Non mi risponde mai» - «Mia madre sostiene che a 14 anni avevo detto: sarò direttore di teatro. Non me lo ricordo, ma so che, diciassettenne, partivo da Parigi per vedere a Milano gli spettacoli di Giorgio Strehler. A 18 ...

