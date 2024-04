(Di venerdì 26 aprile 2024) Ultima giornata nel Girone B di Serie C: la sfida del Conero può sancire la salvezza dell`, contro unagià salva e fuori da...

ancona-lucchese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Ultima giornata nel Girone B di Serie C: la sfida del Conero può sancire la salvezza dell`Ancona, contro una Lucchese già salva e fuori da tutti i giochi. Ultimo.

Continua a leggere>>

ancona-lucchese, allarme rientrato: il pubblico ci sarà per la sfida che vale la salvezza - ANCONA - Allarme rientrato. Ci saranno anche i tifosi domenica per l'attesa sfida al Del Conero contro la Lucchese, la partita cui i biancorossi chiedono i tre punti per evitare la lotteria ...

Continua a leggere>>

Lucchese: quale futuro. Ingaggi e stadio i "nodi" - I nuovi "direttori" che sceglierà Bulgarella dovranno saper sfoltire la "rosa". E per il "Porta Elisa" spunta un’alternativa. Squadra: due assenti ad Ancona. .

Continua a leggere>>