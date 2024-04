Anch’io in Honduras Isola dei Famosi - l’annuncio del concorrente top dell’ultimo Grande Fratello

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il2023 sembrava non finisse mai, poi il mese scorso ha chiuso i battenti dopo oltre sei di diretta e lo spiato appartamento di Cinecittà è stato raso al suolo dopo più di vent’anni di edizioni. Oggi il nome di Massimiliano Varrese torna per L’dei2024. Partirà anche lui presto per l’? Appena concluso il reality che l’ha reso tra i protagonisti più discussi, nonché tra i nemici più acerrimi di Beatrice Luzzi per poi rivoluzionare il loro rapporto in positivo verso la fine del2023, si è mostrato con le mani in pasta per vari progetti. Che, adesso, si aggiunga anche L’dei2024?deidi ...

Nemmeno a programmarlo un cocktail così perfetto nel nome della libertà poteva avere come scenario Venezia . Nel giorno del 25 aprile, al termine del ponte della Libertà che conduce da Mestre a piazzale Roma, di fronte al ponte della Costituzione presidiato da agenti in tenuta antisommossa, circa ... Continua a leggere>>

Pagina 2 | Di Gregorio, blitz Juve! Giuntoli rivede in lui un grande ex: la richiesta Monza - Procede la trattativa per il portiere, nuovi sviluppi dopo il summit di mercoledì: chi può entrare nell’affare ...

grande fratello, Federico Massaro tuona ancora contro gli ex coinquilini: “Lo fa per hype” - Nelle ultime ore l'ex concorrente del grande fratello Federico Massaro è tornato a parlare ancora dei suoi ex coinquilini.

grande fratello, ex concorrente torna in tv con un super ruolo: nessuna come lei - Il grande fratello come trampolino di lancio per chi aspira a entrare in televisione: e una ex concorrente lo dimostra, dove la vedremo.

