Anatomia di un attacco phishing

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) - Kaspersky spiega come i criminali informatici prendono di mira le e-mail aziendali Milano, 26 aprile 2024. Ilè tra le tecniche più diffuse ed efficaci utilizzate dai criminali informatici per colpire le aziende. Questi attacchi mirano a ingannare i dipendenti, spacciandosi per fonti legittime e inducendoli così a rivelare informazioni sensibili, come le credenziali di accesso o i dati finanziari. Gli attacchi disi presentano in varie forme, ma spesso prendono di mira i sistemi aziendali di posta elettronica per la quantità di informazioni sensibili contenute. Kaspersky svela l'di undiper aiutare le aziende a rafforzare le difese contro possibili violazioni. Secondo il report "The State of Email Security 2023" di Mimecast, l'83% dei CISO ...