Amici - Lorella Boccia zittisce le voci di crisi col marito Niccolò Presta e spiega perché lui non appare più nelle sue storie su Instagram

(Di venerdì 26 aprile 2024), ex ballerina del talent, ha pubblicato una story super mettere a tacere ledi una presunta separazione da suo. Negli ultimi tempi sul web si erano rincorsedi un loro possibile divorzio, in quanto gli utenti avevano notato l’assenza delnei contenuti chepubblica sui suoi social. La ballerina e conduttrice ha tenuto a fare chiarezza, in quanto il loro matrimonio, celebrato nel 2019, dal quale è nata la piccola Luce Althea, prosegue a gonfie vele. Si tratta di una precisa volontà del, che essendo molto riservato, preferisce non comparire più sui social. Hato infatti la ...

Amici 23, la quarta puntata del serale si avvicina: domani, giovedì 11 aprile, la puntata sarà registrata e conosceremo il nome del sesto eliminato. Un indiziato numero uno per l’uscita dal programma non c’è ma il pubblico sembra essere sicuro di chi, invece, non uscirà. Secondo una fetta dei ... Continua a leggere>>

Esce al cinema il 16 maggio la commedia per famiglie IF - Gli amici immaginari con Ryan Reynolds, dove si va alla caccia dei personaggi fantastici che tutti i bambini, crescendo, hanno dimenticato... Continua a leggere>>

Amici 23, le anticipazioni che arrivano dal serale fanno infuriare il pubblico. Non tanto per il nome dell’eliminata, quanto per una decisione presa da Giuseppe Giofrè. Intanto il quinto serale è stato caratterizzato da un infortunio alla sostituta di Gaia, Arianna. Durante un’esibizione si è ... Continua a leggere>>

Un sacco di libri. Prima edizione a Villa Elisa il 27 e 28 aprile - Un sacco di libri sta per invadere le stanze di Villa Elisa. Il fine settimana del 27 e 28 aprile Ponsacco (Pisa) ospita... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...

Continua a leggere>>

Melissa Satta avvistata con Carlo Beretta a Madrid - Possibile nuovo flirt tra la showgirl e l'erede della secolare azienda produttrice di armi, ex fidanzato di Giulia De Lellis ...

Continua a leggere>>

In Cina le persone usano l'intelligenza artificiale per parlare con i familiari defunti - La tecnologia sta diventando la soluzione più apprezzata per sopperire alla perdita dei propri cari, ma non senza danni per l'emotività delle persone ...

Continua a leggere>>