Amici 23 - Mida pensa ancora a Gaia? Un gesto riaccende le speranze

Sono tornate sui social dopo l'eliminazione dalla Scuola di Amici Gaia De Martino e Lil Jolie . La ballerina (sostituita da Aurora Ranvestel in seguito all'infortunio di qualche settimana fa) e la cantante hanno dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi nel corso della quinta puntata del

Alessandra Celentano , ospite a Che Tempo Che Fa, ha ammesso di essere una grande fan di Ballando Con le Stelle. La coach di Amici di Maria De Filippi, nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 21 aprile, è stata una dei protagonisti del tavolo di Fabio Fazio insieme ad altri volti noti

Elenoire Casalegno a L'Isola dei Famosi 2024: «Sostituirmi a Vladimir Luxuria No, sono leale e non potrei stare due mesi senza sentire mia figlia» - Elenoire Casalegno ha accettato la sfida. Una sfida che sta vincendo perché come racconta al settimanale Gente «ho un animo rock, un'indole forte, libera, uno spirito ...

Giano Del Bufalo risponde agli attacchi social dopo le foto con Giulia De Lellis - Dopo le foto scattate dai paparazzi, l'antiquario e l'influencer sono stati presi di mira dagli hater e lui ha deciso di replicare: "Non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale"

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, quando si sposeranno Ecco la data e i dettagli del matrimonio - Mentre l'attaccante della Roma Paulo Dybala è concentrato sulle ultime e decisive partite della stagione, la sua compagna Oriana Sabatini sta organizzando il loro imminente matrimonio nei minimi detta

