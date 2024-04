Allegri | Io preso per pazzo quando dicevo che l’Inter fosse la più forte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Massimilianorisponde alla domanda sulla squadra piùdell’ultimo campionato, ossia. Il tecnico della Juventus intona. REALISTA ? Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus risponde così sulla Juventus e sul. Il tecnico incalzato su una precedente affermazione di Stefano Pioli: «Tutti gli anni non possiamo vincere, ma chi lavora qui dentro deve dare il massimo. Se non si riesce a vincere, bisogna applaudire gli altri e crescere per alzare il livello. Inter da quattro anni piùcome dice Stefano Pioli? Non so se sia l’ha piùdegli ultimi quattro anni, ma quest’anno è nettamente la squadra più, io l’ho sempre detto e venivoper, ma ...