Alcune differenze si notano appena - altre balzano agli occhi a prima vista

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) Giornata più che importante, quella di ieri. Come è noto, il 25 aprile del 1944 ebbe inizio la liberazione dell’ Italia dall’ invasione tedesca per mano dell’ esercito alleato, quindi ieri è stato l’ ottantesimo anniversario di quella storia. Essa costituisce l’inizio di una nuova epoca per il Bel Paese e è indiscutibile quindi che la memoria di quell’ anniversario resti viva e venga festeggiata. Ciò non significa che quella ricorrenza venga abusata come specchietto per le allodole, al fine di attirare l’ attenzione generale su altri problemi presenti. Beninteso che questi ultimi sono più che importanti e scottanti, solo che hanno scarsa attinenza con una ricorrenza tutta italiana. I mezzi dell’ informazione cavalcano la tigre e così, soprattutto quest’anno, ne viene fuori un “pasticciaccio brutto”, che non è di aiuto per capire l’effettiva portata della ricorrenza. L’ affermazione ...