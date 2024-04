Aggredisce la compagna e scappa via portando con sé la figlia piccola e il passaporto - arrestato

Parete . È stato arrestato per maltrattamenti in famiglia il 39enne di Parete che, nella serata di ieri (20 aprile), ha preso a schiaffi la compagna . A richiedere l’intervento dei carabinieri è stata la stessa vittima. Quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione hanno trovato la donna, ... Continua a leggere>>

Un uomo di 39 anni di Parete, provincia di Caserta, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nella serata di ieri, sabato 20 aprile.Continua a leggere Continua a leggere>>

Per quanto ci piacerebbe credere che i nostri figli siano perfetti, la cruda verità è che nessuno di loro lo è. Non sto insinuando che la maggior parte dei genitori non faccia il proprio dovere, tutt’altro, ma solo che l’infanzia è una curva di apprendimento ripida, in cui praticamente tutti i ... Continua a leggere>>

Cilento, aggredise la compagna e si allontana con la figlia: 29enne arrestato - StampaI carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno arrestato a Montecorice M. O., 29enne di origini marocchine, per “maltrattamenti contro familiari o conviventi”. Dalle indagin ...

Continua a leggere>>

Aggredisce compagna e scappa via con figlia e passaporto, preso - Prima ha aggredito la compagna, poi le ha sottratto il passaporto, il cellulare ed è andato via portando con sé anche la figlia minorenne. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Luca Piazzolla: "Mio fratello Andrea non riesce a mantenersi dopo la morte di Gina Lollobrigida" - Non c'è pace per Andrea Piazzolla, che dopo la condanna a tre anni di reclusione per cincorvenzione d'incapace - arrivata lo scorso novembre e per la quale ha fatto ricorso in appello - sta ...

Continua a leggere>>