Aggredisce compagna nel Salernitano e scappa via con figlia e passaporto - preso

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima ha aggredito la, poi le ha sottratto il, il cellulare ed è andato via portando con sé anche laminorenne. E' accaduto a Montecorice, in provincia di Salerno, dove i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate sono riusciti a rintracciare immediatamente l'uomo. Si tratta di un 29enne di origini marocchine. Dalle indagini è stato accertato che l'intera famiglia è irregolare sul territorio italiano e che vivevano in un'abitazione senza un regolare contratto di locazione. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro i familiari; l'immobile è stato sequestrato ed i proprietari sono stati deferiti in stato di libertà.