AEW | Rating in discesa per Dynamite - sotto i 700 000 ma Meltzer difende lo show

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con la nota concorrenza (ampiamente prevista) della NBA,scendequota 700.000 spettatori, fermandosi a “soli” 683.000 (762.000 solamente sette giorni prima). Un dato come detto decisamente atteso, ma comunquelineato da molti fan sui social, tanto da far arrabbiare anche Dave, noto giornalista ed insider del Wrestling Observer. Nel riportare i dati di questa settimana del flagshipAEW,ha attaccato pesantemente chi sta prendendo la palla al balzo per denigrare la promotion di Tony Khan, definendoli “ignoranti” in materia vista l’ampiamente prevista difficoltà. La stessa promotion era a conoscenza della difficilissima serata che l’attendeva a livello d’ascolti e, nonostante il segmento scioccante che ha chiuso la puntata, non è riuscita ...