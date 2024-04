Adrano - follia in casa | 31enne minaccia di morte mamma e familiari I carabinieri lo arrestan - aveva 2 coltelli in camera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Nell’ambito della continua attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia condotta dal Comando Provincialedi Catania, idella Stazione dihanno arrestato in flagranza undel posto con precedenti di polizia, responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia”. Alla “base” dei litigi, un pessimo rapporto con tutta la famiglia, madre, fratello e sorelle, e la continua pretesa di denaro nei confronti della madre, spesso degenerata in vere e proprie aggressioni fisiche, accompagnate anche da minacce di. In tale contesto, alle 13:00 circa è giunta alla Centrale Operativadi Paternò una richiesta telefonica di aiuto di una donna del posto di 59 anni ...