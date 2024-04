Acli | Vincere la sfida contro gli infortuni sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Firenze, 26 aprile 2024 - "Gli ultimi incidenti sul, come quello nel cantiere edile di Firenze e nella centrale idroelettrica di Suviana, non devono solo scoraggiarci ma anzi, farci prendere ancora più consapevolezza che possiamolae malattie professionali solo facendo squadra con tutti i soggetti coinvolti ad ogni titolo". Così Paolo Ricotti, presidente del patronato, in una nota in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sulche si celebrerà il 28 aprile. "Il sistema sanzionatorio non è sufficiente a contenere questo fenomeno - ha continuato Ricotti - soprattutto se illi continuano ad essere così pochi. Occorre fare di più perché la questione, come ripetiamo oramai da ...