La scorsa notte un Ragazzo di 19 anni è stato aggredito mentre si trovava in via Gaetano Gaslini a Sesto San Giov anni (Milano): è stato accoltellato alla testa e alle gambe. Non è in pericolo di vita.

Un giovane napoletano è stato medicato per ferite da taglio alla schiena ; sarebbe stato Accoltellato da uno sconosciuto, indagini dei carabinieri in corso.

Roma, 19enne tunisino accoltellato nella notte: è grave - A Roma un 19enne tunisino è stato accoltellato a un fianco nella notte. Trovato a terra incosciente e sanguinante in zona Quarticciolo, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Quarticciolo: 19enne accoltellato al fianco nella notte - Trovato riverso a terra, incosciente, è stato trasportato in ospedale dove ha subito l'asportazione della milza ...

accoltellato nella notte nella periferia di Roma: 19enne in gravi condizioni - La vittima è stata trasportata in codice rosso da personale 118 in ospedale dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per l'asportazione della milza.

