Accoltellato in strada e abbandonato in una pozza di sangue | grave 19enne

(Di venerdì 26 aprile 2024) Brutale aggressione nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Roma, ai danni di untunisino. Il ragazzo è statoal fianco mentre si trovava in viale Palmiro Togliatti, all'altezza del civico 940, alla periferia della città.Ad accorgersi del giovane, per terra incosciente e...

Milano – Ancora violenze tra i giovani, a Milano . Un 19enne di origine nordafricana è stato aggredito a calci e pugni e accoltellato , questo pomeriggio, in piazza Gabriele Rosa a Milano , zona corso Lodi. Il giovane ha ricevuto diversi fendenti superficiali, ma nessuno grave, e non si trova in ... Continua a leggere>>

Spari e accoltellamenti in strada: un giovane morto, un altro ferito. L’Italia pensa al passato, ma ora… - Criminalità ormai diffusa in una Italia che pensa alle polemiche su un passato che non esiste più: giovane ucciso a Milano, un altro ferito a Roma ...

