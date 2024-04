A Monte San Savino Sagreincomune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arezzo, 26 aprile 2024 – In arrivo aSanla prima edizione di. Il Comune diSane l’Azienda Specialeservizi in collaborazione con le tre notissime Sagre del Comune presentano un grande evento culinario. Sagra della Nana di Montagnano, Sagra della Porchetta diSane Sagra del Cocomero di Alberoro per la prima volta insieme aSanper proporre le loro specialità. A far da cornice all’evento il centro storico diSane tanta buona musica. L’evento ha anche uno scopo benefico, il ricavato infatti sarà devoluto all’Istituto Comprensivo Andrea Sansovino diSan ...