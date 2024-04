A Merano arrivano gli ' osservatori dei rifiuti' - multe a chi sporca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI -copia Vienna in termini di ecologia. La rinomata città termale e ad alta vocazione turistica dell'Alto Adige ha deciso di introdurre i 'WasteWatcher' ('dei', in lingua italiana), un team di controllori incaricati di vigilare sul rispetto delle norme poste a tutela dell'igiene pubblica e del decoro dei luoghi pubblici. Dopo un corso di formazione, i 'WasteWatcher' gireranno per le strade della città in coppia, in abiti civili o in divisa, al fine di sensibilizzare cittadini e ospiti a una maggior accortezza nel non lasciare o gettarenegli spazi pubblici. Le persone addette al servizio si metteranno sulle tracce di chi non rimuoverà le deiezioni del proprio cane o getterà a terra i mozziconi di sigaretta, materiale da imballaggio o lattine, ma anche di chi imbratta e ...