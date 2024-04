A che ora corre Marcell Jacobs a Jacksonville? Programma 27 aprile - t - streami -g, avvers -ri, corsia

(Di venerdì 26 aprile 2024)farà il proprio ritorno in gara nella giornata di sabato 27(attorno alle ore 21.30 italiane). Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a(Florida, USA), località dove da qualche mese si allena alla corte di Rana Reider. Il velocista lombardo sarà una delle grandi stelle dell’evento East Coas Relays, inall’Hodges Stadium nella University of North Florida., che non gareggia da 230 giorni, cercherà di dare un chiaro segnale e proverà anche a scendere sotto il muro dei dieci secondi per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quello è infatti il minimo richiesto per garantirsi la presenza ai Giochi senza dover rire al ranking. C’è bisogno di una prova di spessore da parte ...

