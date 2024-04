A 25 anni rischiava l’ischemia cerebrale - complesso intervento cardiaco le salva la vita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laura (nome di fantasia) è una giovane ragazza bergamasca di 25. Ama fare sport, andare a cavallo, viaggiare. Come tutte le sue coetanee, anche se per lei non è così scontato. Nata con una grave e rara cardiopatia congenita, a soli 4viene sottoposta a un complicatocardiochirurgico. Laura soffriva infatti di una patologia chiamata trasposizione congenitamente corretta delle grandi arterie e difetto interventricolare. In pratica, a causa di un’anomalia dello sviluppo del cuore, l’aorta e l’arteria polmonare, hanno un’origine “invertita”: la prima nasce dal ventricolo destro e la seconda dal ventricolo sinistro, al contrario della normale configurazione del cuore. La conseguenza è che l’ossigeno che entra nei polmoni non riesce ad arrivare agli organi periferici, soprattutto a quelli più delicati come cervello, reni ...