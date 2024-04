25 aprile - protesta studenti contro Parenzo Lui | C’ero come ogni anno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – "Non ho capito di che cosa mi accusino questi ragazzi dei collettivi, non mi fa piacere essere finito nel mirino di queste persone, essendo uno non solo per la libertà di parola, ma che in tutte le mie trasmissioni ha sempre invitato tutte le voci per dare massima visibi: lità a tutte le