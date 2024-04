25 Aprile | colpisce componente della Brigata ebraica - arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un egiziano di 19 anni è statoper aver colpito con un bastone un addetto alla sicurezzaa marginemanifestazione del 25a Milano. Si tratta di un giovane che con altri otto, tutti nordafricani, slegati dalla manifestazione pro Palestina in corso in piazza Duomo, era nei pressi di un fast food e a calci, pugni e con un'asta, si è scagliato contro lo schieramento. Sono stati tutti denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa mentre l'egiziano è statoe denunciato anche per il possesso di un bastone.