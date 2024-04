Zorro è tornato - arriva su Mediaset la serie evento con Miguel Bernardeau

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 aprile 2024) ‘ha vuelto‘, il personaggio immaginario creato nel 1919 da Johnston McCulley torna in prima serata sui canali. Laha come protagonista l’attoreche interpreterà Don Diego de la Vega di giorno e il cavaliere mascherato di notte. Vediamo insieme tutto quello che sappiamo sulla nuova. “ha vuelto”:è Don Diego de la Vega presto suManca pochissimo per il remake di ‘ha vuelto‘ che verrà trasmesso in prima serata su Canale 5. La minispagnola è realizzata da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas, che ha alle spalle ‘La casa di carta‘ e ‘Sky Rojo‘, e da Jose Luis Alegria (Toy ...