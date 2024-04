WWE | Il sindaco di Londra chiama WrestleMania…Triple H risponde

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nella giornata di oggi abbiamo pubblicato la notizia che riportava quanto affermato da Sadiq Khan ovvero ildi. Khan ha pubblicatoto in causa la WWE dicendo che la capitale del mondo è pronta ad ospitare WrestleMania. Con la notizia che potete trovare cliccando qui. Parliamone La notizia ha fatto già il giro del web e ha attirato l’attenzione delle alte sfere della compagnia di Stamford e soprattutto di Triple H. Infatti il COO della WWE ha risposto alle parole deled è bastato un semplice “Parliamone” di The Game per scatenare le fantasie dei fan europei e soprattutto dello UK. Let’s talk. Triple H (@TripleH) April 25, 2024