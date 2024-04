Violamania: atalanta nettamente superiore, ma almeno un replay sul gol di Lookman fatecelo vedere - proviamo a fare un giochino. Prendiamo gli undici schieramenti titolari di atalanta e Fiorentina e proviamo a stilare la lista dei giocatori dell`una che giocherebbero.calciomercato

IL COMMENTO, Deja-vù viola: Bergamo come Praga - Sul Corriere Fiorentino, il commento di atalanta-Fiorentina è affidato a Ernesto Poesio, che parla così della cocente delusione vissuta ieri sera da Vincenzo Italiano e i suoi: ...firenzeviola

COR. FIO, Non basta il cuore. Bergamo amara - Scrive il Corriere Fiorentino: "Alla Fiorentina, stavolta, non è bastato il cuore. Il sogno, è stato spezzato a meno di un passo dalla fine. In finale ci va ...firenzeviola