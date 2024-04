Vincenzo Italiano re dell’autodistruzione

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 25 aprile 2024) «Delusi». Certo. E «amareggiati», anche. Ancora una voltasi trova davanti ai microfoni a commentare una partita in cui la sua Fiorentina non è che abbia proprio sfigurato; in cui, anzi, fino all’ultimo minuto di recupero del secondo tempo, con l’uomo in meno da più di mezz’ora per l’espulsione di Milenkovic, stava riuscendo a spingere la partita fino ai supplementari. All’andatasi era lamentato dei miracoli di Carnesecchi, che avevano impedito alla Fiorentina di vincere con un risultato più rotondo dell’1-0, adesso è stata l’inferiorità numerica che li ha costretti a «difendere con un blocco basso, e lo abbiamo fatto anche in maniera ordinata. Poi è chiaro che in trincea, così, è difficile». Al tempo stesso, la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta è l’ennesima partita in cui la Fiorentina ...