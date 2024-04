VIDEO ? Lautaro Martinez all’esagitato Adli | ‘Ma tu chi ca*** sei?’

(Di giovedì 25 aprile 2024)con toni accesi durante Milan-Inter, ultimo derby che ha consegnato all’Inter la vittoria del ventesimo scudetto. TENSIONI ? Lunedì sera si è giocato un derby di Milano storico e indimenticabile, che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto per l’Inter. Un 2-1 sul Milan, che ha schiantato definitivamente la squadra di Stefano Pioli, che è andata in contro al sesto derby consecutivo perso. Un’apoteosi infinita per la Beneamata, che già oggi riprenderà i lavori per la gara contro il Torino ad Appiano Gentile. Dazn ha raccontato la partita del Meazza, sfida ricca di tensioni ed emozioni fino alla fine con ben tre espulsioni: due lato Milan, Theo Hernandez e Calabria, uno lato Inter, Denzel Dumfries. E’ stato un derby accesissimo sin dalle prima battute, tant’è che dopo appena 8? arriva la prima rissa nata per ...

Milan-Inter, adli a Barella: 'Ti sei buttato'. Interviene Lautaro: 'Ma tu chi c***o sei Che c***o parli' VIDEO - Tensione da derby. Mai definizione risulta essere più azzeccata in questo caso, vista anche la particolarità della partita: un Milan-Inter che ha assegnato lo.

Continua a leggere>>

Lautaro umilia adli: il labiale della rissa Scudetto Milan-Inter. E Acerbi… - Le immagini riprese dalla bordocam di Dazn hanno pizzicato due diverbi nel corso del derby: le parole del capitano nerazzurro e del difensore ...

Continua a leggere>>

VIDEO – Milan-Inter, Lautaro umilia adli: “Ma chi c… sei” - Milan-Inter di lunedì scorso si è rivelato un match da sogno per i tifosi nerazzurri, ma anche molto teso in campo. Come testimoniato da Bordocam, realizzato da Dazn e disponibile sulla piattaforma st ...

Continua a leggere>>