Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 17.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO che ANCORA SCORRE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. PARLIAMO DI EVENTI: NEL COMUNE DI RONCIGLIONE SONO IN CORSO LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL FILM “LA MORTE CI DIVIDE”: FINO AL 27 APRILE, A PARTIRE DALLE ORE 7.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE VIA BORGO DI SOTTO, LARGO PALAZZI, E ALTRE STRADE INTERESSATE; PER IL TRASPORTO PUBBLICO PROCLAMATO PER DOMANI VENERDI 26 APRILE UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30. POSSIBILI DISAGI SULLA RETE COTRAL, NELLO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METRE ECIVITA CASTELLANA VITERBO. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ANCHE ...