Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 08 | 15

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 7.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLAR ESULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI EVENTI, OGGI 25 APIRLE, ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIEMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DALLE ORE 9 E FINO A CESSATTA ESIGENZA SARANNO IMPOSTI VARI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO SULLE PRINCIPALI STRADE E PIAZZE DEL CENTRO DIIN PARTICOLARE IN IVIA DEI FORI IMPERIALI, PIAZZA VENEZIA E PIAZZA MADONNA DI LORETO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral