Venezia - primo giorno con il ticket d’ingresso | 110mila arrivi tra le proteste

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 aprile 2024) 15mila turisti hanno prenotato e pagato. Ma non sono mancate tensioni durante le manifestazioni contro la misuradi sperimentazione, oggi 25 aprile, delper. Circale presenze in città, con 15mila turisti che hanno prenotato e pagato i 5 euro di contributo. Ma non sono mancati momenti di tensione per