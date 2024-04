Vela - Last Chance Regatta | ufficiale il pass olimpico dell’Italia nel 470 misto! Medal Race decisiva per i 49er

(Di giovedì 25 aprile 2024) Adesso è: l’Italia dellasi è qualificata nel 470per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La certezza aritmetica delè arrivata durante la quinta giornata della, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione a cinque cerchi. I due equipaggi italiani hanno conservato infatti le prime due piazze della classifica generale al termine delle regate di oggi, accedendo allacon un margine incolmabile sulla Corea del Sud di Kim/Lee, quinta nazione in graduatoria e quindi prima delle escluse al momento dalle Olimpiadi. Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (2-7 il parziale odierno) restano in testa a +8 su ...

