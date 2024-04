Valanga in Alta Valtellina | una vittima

L’area sud-orientale della valle d’Aosta è investita dalla scorsa notta da una robusta perturbazione che ha fatto cadere oltre mezzo metro di neve, mettendo in allerta le autorità. Le intense precipitazioni hanno costretto il sindaco di Cogne ha sospendere la circolazione su alcune strade, come ... Continua a leggere>>

valanga in alta Valtellina: morto un escursionista tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale - Due persone sono rimaste travolte da una valanga nel territorio comunale di Valfurva, in alta Valtellina, e una è ...

Continua a leggere>>

Tragedia in alta Valtellina: valanga travolge due escursionisti, uno non ce l’ha fatta - Una giornata di montagna si è trasformata in tragedia per due escursionisti, travolti da una valanga nel territorio comunale di Valfurva, in alta Valtellina.

Continua a leggere>>

Due escursionisti travolti da una valanga a Valfurva (Sondrio), sul Cevedale: ritrovato morto uno dei due - Due escursionisti che si trovavano sul Cevedale sono stati sommersi da una valanga, nel territorio di Valfurva (Sondrio): ritrovato morto uno dei due ...

Continua a leggere>>