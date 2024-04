Usa - colpo di scena nel caso Weinstein | annullata la condanna per stupro

"Errore procedurale". La Corte dello Stato di New York revoca la condanna di Harvey weinstein - La Corte d'appello dello stato di New York ha annullato la condanna di Harvey weinstein nel 2020 per reati sessuali. Si tratta, scrive il New York Times, di uno straordinario capovolgimento che però ...

