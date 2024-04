Una sfilata del Made in Italy nella città di Olimpia | il Palmieri-Rampone-Polo celebra la moda

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe classi terminali dell’Istitutodi Benevento quest’anno hanno scelto come meta di istruzione la Grecia, sinonimo di bellezza e cultura. Per l’occasione, l’indirizzo Industria ed Artigianato per ilinha progettato unae ideato degli abiti volti ad esprimere le ricerche degli studenti nel segno del bello e del design. Ladi, luogo storico della nascita dei Giochi e già sede della cerimonia di accensione della fiaccola delledi di Parigi 2024, ha accolto l’evento “Thewitch project” ed è stata teatro delle creazioni ispirate anche dalla cultura delle “streghe di Benevento”, di leggende di magia e riti esoterici che trovano ...

