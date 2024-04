Una maglia - una storia … l’amichevole Italia-Cina del 1986 e la casacca della squadra asiatica

(Di giovedì 25 aprile 2024) Quest’oggi presentiamo una bellissimadi una nazionale, unaesotica ma allo stesso tempo molto bella. Si trattanazionalerisalente all’anno. La partita:delQuestafu scambiata con un calciatore dell’al termine di una partita amichevole tra, giocata allo stadio “San Paolo” di Napoli l’11 maggio, in preparazione all’imminente mondiale messicano. La gara si concluse con il risultato di 2-0 con gol di Antonio Di Gennaro e “Spillo” Altobelli, entrambi nella prima frazione di gioco. Questa gara è stata storica perché segnò ...

Putin annuncia la visita in Cina a maggio - (ANSA) - MOSCA, 25 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il mese prossimo si recherà in visita in Cina. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. "Una visita a maggio è stata ...

Continua a leggere>>

COPPA ITALIA - Atalanta-Fiorentina, le formazioni ufficiali: ci sono De Ketelaere e Bonaventura - Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Fiorentina, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dall'1-0 in favore dei Viola. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasina ...

Continua a leggere>>

La Cina fa man bassa di risorse energetiche nel Mar Cinese Meridionale. In barba alle risoluzioni Onu - È una delle aree più calde del pianeta. Il bullismo di Pechino ha innescato una raffica di sforzi diplomatici e militari volti a contrastarne le ...

Continua a leggere>>