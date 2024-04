Un indagine ha rivelato che il 72% degli italiani si sente antifascista Il restante 28% sapete cosa fa? Manda il cv alla Rai | Fiorello e il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024)va in onda col suo VivaRai2 il 25e menomale che c’è. La puntata è stata inaugurata da un messaggio speciale per celebrare la Festa della Liberazione. La festa “di chi ci ha liberato, di chi ha conquistato la libertà. Festa di chi difende la libertà, di chi la rispetta, di chi è libero e di chi sa che la libertà è anche un dovere, il dovere di onorare questo privilegio”. Non manca la consueta ironia dello showman, una ‘leggezza pensosa’, per dirlaCalvino: “Unhache il 72%si. Il28%fa?il curriculumRai!“. Etorna a ...