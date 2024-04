Ultime Notizie Roma del 25-04-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)dailynews radiogiornale Agro Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini buon 25 Aprile proprio oggi Festa della Liberazione in tutta Italia in festa da l’occupazione della Liberazione del paese dell’occupazione nazista dal regime fascista Sono in corso Corte in diverse città matite manutenzioni durante le manifestazioni è l’allerta del Viminale alta per eventuali proteste violente Partigiani sindacati e leader dell’opposizione Sono a Milano con Anto e acon Roberto Salis Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite Ignoto Altare della Patria presenti la premier Giorgia Meloni i presidenti della Camera il presidente repubblica va poi in Val di Chiana per commemorare la strage nazista tensioni tra i manifestanti della Brigata ebraica Pro Palestinaa Porta San Paolo e sul ...