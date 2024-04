Ultime Notizie Roma del 25-04-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)dailynews radiogiornale buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Italia celebra oggi come ogni 25 Aprile l’anniversario della Liberazione una ricorrenza su cui livello di attenzione mattina le piazze sono ancor più divise quest’anno dal conflitto in Medio Oriente e in certe città l’allerta è scattata già dei giorni scorsi con la predisposizione di dispositivi e piani di sicurezza ad hoc voltiamo pagina e B firma il pacchetto di aiuti da 95 miliardi per Ucraina Israele Taiwan a chi è già inviati per la prima volta mi scrivi a lungo raggio Atac oggi il discorso di Macron sull’Europa nuovo appello di Papa Francesco meglio negoziati che guerre senza fine a ferma il pontefice e oggi riceve il presidente ungherese Sure York Israele accelera solo ingresso al rafano la notte tre morti per nuovi Raid aerei nella ...