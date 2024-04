Udo Surer | Io - figlio di S - sui luoghi delle stragi per costruire la pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 - Una rete ditessuta filo per filo, pezzo dopo pezzo, ricucendo le lacerazioni provocate da chi, come suo padre, si macchiò di crimini efferati. Udo, avvocato di Lindau, in Baviera, èdi Josef Maier, uno dei soldati tedeschi che parteciparono alla strage di San Terenzo Monti e Vinca. Nell’estate del 1944 il 16° Battaglione Panzergranadier SS (il famigerato battaglione della morte), al quale apparteneva l’uomo, sterminò solo in Lunigiana più di 400 civili, compresi donne e bambini, continuando poi a lasciarsi alle spalle una lunga scia di sangue. Udo, scoperto il ruolo del padre, è tornato anno dopo anno in queiper incontrare i superstiti e portare un messaggio di. E ieri è stato premiato per questo suo lungo impegno dall’assessora regionale alla ...